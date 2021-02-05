صحيفة تتحدث عن عملية كشف جهاز “MI5” لجواسيس صينيين في بريطانيا

صحيفة تتحدث عن عملية كشف جهاز “MI5” لجواسيس صينيين في بريطانيا

إنجلترا – ذكر تقرير لصحيفة “ذا تليغراف” أن المملكة المتحدة طردت في العام الماضي ثلاثة جواسيس صينيين دخلوا البلاد بتأشيرات صحفية.

وقال التقرير، الذي لم تتحقق منه رويترز بشكل مستقل، نقلا عن مصدر حكومي بريطاني إن ثلاثة ضباط مخابرات يعملون لحساب وزارة أمن الدولة الصينية، زعموا أنهم يعملون لصالح ثلاث وكالات أنباء صينية مختلفة.

وذكر التقرير: “كشف جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (MI5) هوياتهم الحقيقية، وأُجبروا بعد ذلك على العودة إلى الصين”.

وفي يوم الخميس أيضا، ألغت الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام في بريطانيا ترخيصها الممنوح سابقا لقناة صينية تلفزيونية، بعدما توصلت الهيئة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يسيطر على القناة.

المصدر: رويترز

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