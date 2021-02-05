صوت من الغرب: لقاح “سبوتنيك V” الروسي يثبت جدارته يوما بعد يوم

صوت من الغرب: لقاح “سبوتنيك V” الروسي يثبت جدارته يوما بعد يوم

ألمانيا – دعا الإعلامي الألماني، فيرنر بارتنز، الدول الغربية إلى التخلي عن الأحكام المسبقة والتحيز ضد اللقاح الروسي، وإلى اقتنائه، خاصة في ظل نقص اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال بارتنز، وهو كبير المحررين في القسم العلمي بصحيفة “Süddeutsche Zeitung” الألمانية: “أنتم قادرون! هذا ما أريد أن أصرح به للعلماء من روسيا، الذين نشروا للتو بيانات عن لقاح اسمه “سبوتنيك V”، الذي سيقلب ردود الفعل القديمة المعادية لروسيا”.

وأوضح أنه في البداية وُصف اللقاح الروسي في الغرب بأنه “مريب وغير جدير بالثقة”، ولكن تم نشر نتائج اختباراته الآن، والتي تبدو واعدة.

وأشار بارتنز إلى أن نجاعة اللقاح الروسي تجاوزت 90%.

وقال: “لقد تم حل النزاع بين الشرق والغرب، لكن التوترات لا تزال قائمة. لقد حان الوقت للتخلص من التحيزات، وفي ظل نقص اللقاحات في الغرب، يمكن اقتناء اللقاح الروسي “سبوتنيك V” إذا لزم الأمر، إذا تم تأكيد نتائج الاختبار”.

هذا وقد توجهت إيطاليا هذا الأسبوع بطلب لوكالة الأدوية الأوروبية لتسريع إجراءات تقييم اللقاح الروسي “سبوتنيك V” بهدف الحصول على موافقة لاستخدامه في تطعيم السكان.

وشدد عدد من المسؤولين في المقاطعات الإيطالية على ضرورة إسراع الحكومة في شراء اللقاح الروسي “سبوتنيك V” المضاد لكورونا، لربح الوقت وإنقاذ حياة الناس.

المصدر: نوفوستي

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