فلسطين تبحث مع بريطانيا توفير لقاح كورونا وخطوات وقف الاستيطان الإسرائيلي

فلسطين تبحث مع بريطانيا توفير لقاح كورونا وخطوات وقف الاستيطان الإسرائيلي

إنجلترا – بحث سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأوضاع الصحية والسياسية في فلسطين.

وحسب وكالة “معا” الفلسطينية فقد “ناقش الطرفان إمكانية توفير الحكومة البريطانية لكميات أكبر من لقاح أكسفورد-أسترازينكا لفلسطين نظرا لتقاعس إسرائيل عن مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال”.

وثمن زملط تخصيص الحكومة البريطانية لدعم مالي لمساعدة فلسطين في مواجهة وباء كورونا، وشكر أعضاء البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب الذين توجهوا برسائل وعرائض للحكومة البريطانية والتحالف الدولي “جافي” و”كوفاكس”، لتوفير اللقاح لفلسطين كأولوية بريطانية ودولية.

وحسب الوكالة فأن “الطرفان تناولا الخطوات المطلوبة لوقف سياسية الاستيطان الإسرائيلية التي تنسف الجهود الدولية باتجاه حل الدولتين، والحصول على ضمانات دولية بعقد الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة”.

المصدر: “معا”

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