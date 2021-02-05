سويسرا – كشف المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم “IFFHS”، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في ملاعب كرة القدم، خلال الشهر الأول للعام الجديد، يناير 2021.

وأحرز الدولي الجزائري بغداد بونجاح (29 عاما) مهاجم نادي السد القطري، 11 هدفا خلال شهر يناير الماضي، ليتقاسم المركز الأول في ترتيب أفضل الهدافين في بداية العام الجديد، مع اليوناني جيورجيوس جياكوماكيس (26 عاما) مهاجم فريق فينلو الهولندي، وتلاهما الغابوني آرون سالم بوبندزا (24 عاما) مهاجم فريق هاتاي سبور التركي، في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

بينما يشغل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، وأفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى، المركز الخامس برصيد 7 أهداف، بينما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس أربعة أهداف خلال شهر يناير الماضي، بالتساوي مع “الفتى الذهبي” النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي ما يلي ترتيب أفضل الهدافين خلال شهر يناير 2021:

1- اليوناني جيورجيوس جياكوماكيس (فينلو الهولندي) برصيد 11 هدفا

2- الجزائري بغداد بونجاح (السد القطري) برصيد 11 هدفا

3- الغابوني آرون سالم بوبندزا (هاتاي سبور التركي) برصيد 8 أهداف

4- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) برصيد 7 أهداف

5- البرتغالي أندريه سيلفا (آينتراخت الألماني) برصيد 7 أهداف

6- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) برصيد 7 أهداف

7- يان كوتشا (سلافيا براغ التشيكي) برصيد 7 أهداف

8- النيجيري بول أونواتشو (جينك البلجيكي) برصيد 7 أهداف

9- فاشيون ساكالا (أوستند البلجيكي) برصيد 7 أهداف

10- التشيلي لويس خيمينيز (باليستينو التشيلي) برصيد 7 أهداف

11- البرازيلي كلاودينهو (براغانتينو البرازيلي) برصيد 6 أهداف

12- الأوروغوياني لويس سواريز (أتليتيكو الإسبانيا) برصيد 6 أهداف

13- البوسني سمايل بريفلياك (يوبين البلجيكي) برصيد 6 أهداف

14- الكندي كايل لارين (بشيكتاش التركي) برصيد 6 أهداف.

المصدر: “IFFHS”

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