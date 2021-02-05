ليبيا- تطرق تقرير أعدته وكالة أنباء رويترز لخطوات ملتقى الحوار السياسي لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة مؤلفة من مجلس رئاسي ثلاثي ورئيس حكومة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه الخطوات التي تمثل أكبر جهد لصنع السلام في ليبيا منذ سنوات محفوفة بالمخاطر، حيث تراقب جماعات مسلحة الحلفاء والخصوم وهم يتنافسون على السلطة السياسية، ناقلًا عن زبائن في المقاهي الطرابلسية يأسهم مما يجري في القطاع السياسي.

وأضاف التقرير أن الزبائن متعبون من سيطرة شخصيات تولت مناصب في فترات سابقة وحالية على العملية السياسية، فيما قال أصيل المهدي وهو مدير مالي في شركة خاصة: “ما يحدث في جنيف هو إعادة تدوير بعض الأسماء والأوراق بطريقة ترضي المجتمع الدولي، ليس لدي أمل وأعتقد أن التوتر والاشتباكات ستعود”.

ترجمة المرصد – خاص

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