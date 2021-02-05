ليبيا – بعث مجلس الأمن الدولي رسالة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن طلبه السابق لنشر مراقبين دوليين في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار فيها.

الرسالة التي بعثها المجلس الخميس واطلعت عليها وكالة أنباء فرانس برس وتابعت صحيفة المرصد ما اطلعت عليه الوكالة وترجمته، جاء فيها: “بينما يتم دراسة توصيتك بشأن تفويض معدل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يطلب أعضاء مجلس الأمن الدولي منكم تشكيل ونشر فريق متقدم بسرعة إلى ليبيا”.

وتوقع المجلس في رسالته تلقي تقارير عن الاستعدادات التي يقوم بها الفريق المتقدم ومقترحات عملية لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال 45 يومًا، فيما نقلت فرانس برس عن ديبلوماسيين لم يذكروا أسمائهم أن الفريق من المتوقع أن يتألف من قوة مراقبة تضم نحو 30 شخصًا.

يشار إلى أن أواخر العام 2020 شهدت تقديم غوتيريش دعوة لإنشاء مجموعة مراقبة غير مسلحة لليبيا تتألف من مدنيين وعسكريين متقاعدين من دول الاتحادين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية، من دون أن يذكر حجمها، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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