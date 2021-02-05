أبوظبي – أجرى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد زايد آل نهيان، امس اتصالين هاتفيين مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

وكتب بن زايد على “تويتر”: “تحدثت مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا”.

وأكد بن زايد أن بلاده “ستواصل العمل لدعم كل ما يرسخ التضامن الإنساني لإيمانها بأنه الطريق الوحيد لبناء حاضر مشرق للبشرية ومستقبلها”.

ووفقا لموقع “البيان” أعرب البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، عن تقديرهما لدور ولي عهد أبو ظبي “في بناء جسور التفاهم وتعزيز رسالة الأخوة الإنسانية والسلام إلى العالم خاصة رعايته توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بالإمارات”.

المصدر: “البيان”

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