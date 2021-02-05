الولايات المتحدة – أعلن جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الأخير لن يدلي بشهادته في إطار محاكمته التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.

وقال ميلر لوكالة “فرانس برس” إن “الرئيس لن يدلي بشهادة في محاكمة غير دستورية”.

وأتى تصريح المستشار بعد استدعاء فريق الادعاء الديموقراطي، ترامب، للإدلاء بشهادته “تحت القسم” في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير، “أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير 2021”.

وأضاف: “نقترح أن تدلي بشهادتك التي ستتضمن بالطبع استجوابا، بين الاثنين 8 والخميس 11 فبراير”.

وتابع: “سنكون مسرورين بتنظيم الأمر في زمان ومكان يناسبان الجميع”.

ورد محاميا ترامب على الرسالة بمثلها، معتبرين أنّ الطلب من موكّلهما الإدلاء بشهادته يندرج في إطار “حيلة علاقات عامة”.

وأضاف المحاميان بروس كاستور وديفيد شوين في ردهما على رسالة فريق الادعاء الديموقراطي أن “رسالتكم تؤكد فحسب ما هو معروف للجميع: لا يمكنكم إثبات مزاعمكم” ضد الرئيس السابق.

المصدر: “أ ف ب”

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