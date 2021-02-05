الولايات المتحدة – أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيبحثون الملف الإيراني قريبا.

وأضافت “رويترز” أن بعض المصادر رفضت ذكر أي موعد دقيق للاتصال المتوقع بين الوزراء، بينما قالت مصادر أخرى إن الاتصال قد يجري يوم الجمعة أو الأسبوع القادم.

وامتنعت الخارجية الأمريكية عن التعليق على إمكانية اتصال الوزراء قريبا.

يذكر أن مسؤولي الإدارة الأمريكية الجديدة قد تحدثوا في وقت سابق عن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه ي عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين تحدثوا أيضا عن ضرورة مناقشة قضايا أخرى متعلقة بإيران، بما فيها برنامجها للصواريخ البالستية، الأمر الذي ترفضه طهران رفضا قاطعا.

المصدر: رويترز

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