روسيا – يزداد باستمرار عدد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في العالم، حتى أنه تجاوز المليار خلال 40 سنة. ويعزو الأطباء هذا، إلى نمط الحياة الخامل والتغذية غير الصحية.

ويشير موقع Health Line، إلى أن الأطباء يؤكدون على ضرورة إضافة مواد غذائية غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم إلى النظام الغذائي.

ومن بين هذه المواد وفقا للموقع:

بذور اليقطين– هذه البذور هي أفضل مصدر للمواد المغذية الضرورية للتحكم بمستوى ضغط الدم. لأنها غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والأرغينين، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك “أحادي أكسيد النتروجين)، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيض مستوى ضغط الدم.

الحمضيات– مثل الغريب فروت والبرتقال والليمون. هذه الفواكه تساعد أيضا على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع. وهي غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية ومركبات نباتية تحافظ على صحة القلب.

سمك السلمون والأسماك الدهنية– هذه مصادر ممتازة للحصول على أحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، الضرورية للقلب. هذه المواد تخفض مستوى ضغط الدم، عن طريق تخفيض الالتهابات في الأوعية الدموية.

الفاصولياء والعدس– تحتوي هذه المواد على نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية. وقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية، أن تناول البقوليات يساعد على جعل مستوى ضغط الدم طبيعيا.

الثمار– الثمار مصدر غني بمضادات الأكسدة بما فيها الأنثوسيانين. هذه المضادات ترفع مستوى أكسيد النيتريك، وتخفض إنتاج الجزيئات المقيدة للأوعية الدموية، ما يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

الجزر– الجزر مادة مغذية وغنية بمركبات الفينول مثل أحماض الكلوروجينيك ،وشبه الكوماريك والكافيين، التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيض الالتهابات.

الكرفس– يحتوي الكرفس على الفثاليدات، التي تساعد أيضا على استرخاء الأوعية الدموية، وعلى تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع.

ويضيف المختصون، إلى قائمة هذه المواد، الطماطم، لأنه يحتوي على مركب اللايكوبين، الذي له تأثير إيجابي مفيد في صحة القلب ويساعد على جعل مستوى ضغط الدم طبيعيا. وكذلك البروكلي، الغني بالفلافونويدات المهمة للجسم. وأيضا الزبادي، لأنه يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم. كما يضيفون الأعشاب والتوابل والبنجر (الشوندر) والسبانخ لاحتوائها على النترات، التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتخفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

المصدر: نوفوستي

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