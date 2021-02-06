ليبيا – أصدر تكتل “إحياء ليبيا” بيانًا بشأن نتائج الحوار السياسي الليبي وانتخابات 24 ديسمبر 2021 في ليبيا.

تكتل إحياء ليبيا نوّه في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى عدة نقاط إلحاقًا بمذكّراته ورسائله السّابقة بتواريخ 14 نوفمبر 2020، و25 اكتوبر 2020، و23 اكتوبر 2020، والتي أبدى فيها التكتل ملاحظاته وتحفّظاته على تفاصيل الحوار السياسي.

وتقدم التكتل بالشكر لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على عملها الدّؤوب من أجل البلاد، مع التأكيد على تحفّظاته المذكورة في المذكّرات المشار إليها أعلاه.

كما أعرب عن تمنياته للمجلس الرئاسي الجديد وللحكومة الجديدة بالتّوفيق في توحيد المؤسّسات عاجلاً وجعل مكافحة جائحة كورونا أولويّة وطنيّة قصوى خلال فترة ولايتهم القصيرة، مع الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في موعدها في 24 ديسمبر 2021، حسب تعهّداتهم المكتوبة والمرئيّة بذلك.

وأبدى التكتل تمنياته للمبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش التوفيق، مطالباً إياه أن يجعل أولى أولويّاته دعم إجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في تاريخها برقابة دوليّة صارمة، مع تمحيص دقيق للسّجلّ الانتخابي ومنظومة الرقم الوطني التي بنيت عليها، ومراجعة كافّة الإجراءات والعمليّات والمنظومات المتعلّقة بالانتخابات، بما في ذلك مصادر التّمويل للحملات الانتخابية وعناصر النّزاهة والشّفافيّة في إجرائها.

وطالب البيان المفوضية العليا للانتخابات فتح باب تسجيل النّاخبين وتجديد قائمة المسجّلين نظرًا لتقادمها، داعياً المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الشّروع فورًا في الإعداد للانتخابات ودعم المفوضيّة العليا، فعلًا لا قولا فقط، وعدم تضييع المزيد من الوقت في المماطلة في هذا الاستحقاق الشّعبي الأصيل لتجديد الشرعيّة في ليبيا.

ودعا تكتل إحياء ليبيا الذي يرأسه عارف النايض في ختام بيانه مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم بالانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة في موعدها المذكور، وباحترام نتائجها، مع تعديل مسؤوليّات بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتصير بعثة لدعم الانتخابات وتنفيذها، مطالبًا باعتماد الإعلان الدّستوري بتعديلاته، والتي شملت مقرّرات لجنة فبراير والقرار رقم 5 لسنة 2014، قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في موعدها المحدّد. وعدم السّماح باستغلال جدل قانونيّ مصطنع، بخصوص القاعدة الدّستوريّة، تأخيراً ونسفًا للانتخابات التي حرم منها الشّعب اللّيبي لستّ سنوات كاملة بحسب نص البيان.

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