الجزائر – أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن الاتحاد الإفريقي أكد، خلال الدورة الـ 38 لمجلسه التنفيذي، المصادقة على ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2024/ 2025.

وقالت صحيفة “الخبر” الجزائرية إن صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري ألح، خلال كلمته في هذه الدورة التي انتهت أمس “على ضرورة التمسك بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الإفريقي، خاصة ما يتعلق منها باحترام سيادة الدول الأعضاء في إطار تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا”.

وأضافت الصحيفة أنه “خلال مناقشة المشاريع المقترحة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإفريقي لتطوير البنية التحتية، صادق المجلس على قائمة المشاريع المقترحة، باستثناء أربعة مشاريع لم تستوف الشروط المطلوبة، بما فيها مشروعان لم يحترما سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة شمال غرب إفريقيا تشهد تنافسا شرسا بخلفيات جيوسياسية في إقامة مشاريع بنى تحتية ضخمة لإيصال البحر المتوسط بالعمق الإفريقي الغربي عبر الجزائر، حسب بعض المشاريع وعبر المغرب، وفقا لأخرى.

المصدر: صحيفتا “الخبر” و”البلاد” الجزائريتان

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