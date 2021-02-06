ليبيا – أكد الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي على أن السلطة الجديدة لن تكون من أدوات الحرب أو سببا فيها ، بل ستكون أساسا لاستقرار وطني شامل.

البيوضي اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الخطوة التالية هي اجتماع مجلس النواب و التئامه وتعديل لائحته الداخلية وسيصبح من المفترض رئيس مجلس النواب من فزان.

ولفت إلى أنه سيكون أمام الرئيس عبدالحميد الدبيبة 30 يوم لتشكيل حكومته و تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها إذا فشل المجلس في تمريرها فبعد عشر أيام فستكون الحكومة أمام أعضاء لجنة الحوار للمصادقة عليها.

وأضاف”لتبدأ بعد ذلك الحكومة في تنفيذ برنامجها حتى الإنتخابات في ديسمبر القادم او لمدة 18 شهر ، أي حتى 2 يونيو 2022 و قابلة للتمديد مرة واحدة وفقا للمادة 4 من الاتفاق السياسي الليبي”.

كما تابع”حتى الآن لا أتوقع انفجار الوضع باتجاه عودة الحرب ، مع توقعات بفوز عنف قصيرة ( بسبب غضب سياسي ) ، سأكون متفائلا جداً بهذه التشكيلة و سأتحدث عن أي تطورات مفاجئة وقطعا العشر أيام القادمة ستكون حاسمة ومؤكدة هل هو مسار الحرب أم مسار السلام”.

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