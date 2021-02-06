ليبيا – بارك فائز السراج أمس الجمعة نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة، متقدماً بالتهنئة لمن اختيروا لتولي المسؤوليات في المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية .

السراج دعا في بيان له كل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة الى تحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب، متمنياً لهم النجاح والتوفيق .

وأعرب عن أمله بأن يعملوا خلال المرحلة القادمة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 ، لوضع الأساس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة .

واختتم قائلا” نسأل الله أن تنتهي بهذا الإنجاز كل مظاهر الفرقة والانقسام ، وأن يجمع قلوب الليبيين على التسامح وجمع الشمل والإخلاص للوطن”.

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