إيطاليا – واصل الظهير الأيمن لإنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، توهجه في الدوري الإيطالي، وساهم في فوز “االنيراتزوري” على فيورنتينا 2-0، أمس الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ21 من “الكالتشيو”.

وساهم حكيمي في تسجيل الهدف الثاني لإنتر، من هجمة سريعة، بعدما توغل المدافع الدولي المغربي من الجهة اليمنى، قبل أن يلعب كرة عرضية متقنة، أكملها زميله الكرواتي، إيفان بيريسيتش، بسهولة في المرمى، في الدقيقة 52.

وبحسب شبكة “أوبتا” العالمية للإحصاءات، فإن حكيمي هو المدافع الوحيد الذي ساهم في تسجيل 10 أهداف في الدوريات الـ5 الكبرى هذا الموسم.

وأضافت أن المدافع المغربي البالغ عمره 22 عاما، سجل منذ انطلاق الموسم الحالي 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

المصدر: “أوبتا”

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