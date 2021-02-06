ليبيا – باركت رئاسة مجلس النواب أمس الجمعة نتائج التصويت على السلطة التنفيذية، مؤكدةً على أنها ستقطع الطريق على أي محاولة لافشالها واستمرار الانقسام في ليبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري حيث أكد خلاله دعم المجلس للسلطة التنفيذية الموحدة في جهود توحيد كل المؤسسات الليبية المنقسمة.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل بكل قوة على جمع كل أعضاء مجلس النواب للتعاطي الايجابي مع تشكيل الحكومة استنادا إلى مبدأ الكفاءة.

ودعا جميع النواب إلى العودة إلى مجلس نواب واحد وترك المصالح الشخصية ورأب الصدع في الجسم التشريعي وتحمله للمسوولية الملقاة على عاتقه والعمل على إصلاحه.

وأضاف”سندعم عمل الحكومة حال نيلها الثقة في تنفيذ خارطة الطريق وخاصة التجهيز للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل و نؤكد لرئيس الحكومة الموحدة أن الشرعية الدولية وحدها لا تكفي ، ونطالبه أن يساعد مجلس النواب في منح حكومته الثقة باختياره للكفاءات ، وندعوه إلى التشاور مع النواب لتشكيل الحكومة

لاقرارها في أجلها.

كما تابع” عقب توحيد المؤسسات لدينا مهام جسام منها إقرار قوانين للانتخابات والأحزاب والنقابات وضبط عملها لاثراء الحركة السياسية في ليبيا من التصحر السياسي الذي تشهده”.

ودعا بعثة الأمم المتحدة مثلما ساعدت في الوصول إلى توحيد السلطة التنفيذية أن تساعد المجلس في توحيد الجسم التشريعي، مطالباً الدول المتدخلة في ليبيا برفع يدها وترك الليبيين يقررون مصيرهم .

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