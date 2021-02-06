ليبيا – أكد عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق الشريف الوافي عزمه التعاون مع السلطة التي ستنتج عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وأنه سيحاول مدّ يد العون لها؛ للوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

الوافي وفي تصريحات لقناة “ليبيا 218” الجمعة دعا كل من دعم قائمته التي خاضت سباق انتخابات السلطة التنفيذية إلى أن يتقبل خروجها من سباق السلطة، وأن يبتعد عن الصراعات.

وطالب الوافي بمساعدة الحكومة والمجلس الرئاسي القادميْن، داعيًا كل من دعمه إلى الابتعاد عن الخلافات والصراعات على منصّات التواصل الاجتماعي.

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