ألمانيا – دانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قرار روسيا طرد دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، فيما تعهد وزير الخارجية، هايكو ماس، بأن ترد برلين بالمثل إذا لم تتراجع موسكو عن خطوتها.

وقالت ميركل، في تصريح صحفي أدلت به اليوم الجمعة بعد محادثات افتراضية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: “نعتبر قرار طرد (الدبلوماسيين) غير مستند إلى أي أساس على الإطلاق”.

من جانبه، قال ماس، في بيان مكتوب: “قرار روسيا الخاص بطرد عدد من الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، بينهم موظف في السفارة الألمانية لدى موسكو، لا أساس له على الإطلاق وهو يلحق مزيدا من الضرر بالعلاقات مع أوروبا”.

وأوضح ماس أن الدبلوماسي الألماني الذي تنوي روسيا ترحيله “فقط عمل بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكان يتولى مهمة تشملها هذه الوثيقة وتتمثل في جمع المعلومات حول تطورات الأحداث من الأرض”.

وشدد وزير الخارجية الألماني: “في حال عدم مراجعة روسيا هذه الخطوة فإنها لن تبقى دون رد”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من الجمعة، طرد 3 موظفين من البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية لدى روسيا، بسبب مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة يوم 23 يناير، دعما للمعارض المعتقل أليكسي نافالني.

المصدر: وكالات

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