اليمن – وصلت بعثة من الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حسبما أورد مصدر في مطار عدن، اليوم السبت.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي” الروسية إن الوفد يضم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، وسفراء من فرنسا وهولندا والنرويج وبلجيكا والسويد وألمانيا وفنلندا.

وأضاف المصدر أن الجنود تم نشرهم في محيط مطار المدينة، وكذلك بطول الطريق المؤدي إلى قصر المعاشيق بعدن، حيث مقر الحكومة اليمنية الشرعية.

ويأتي ذلك، على إثر إعلان الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة السعودية في الدفاع عن أراضيها.

كما أعلن بايدن عن تعيين ليندركينغ، مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، مشددا على ضرورة وضع حد للحرب هناك.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المسيطرة على العاصمة صنعاء.

وأودى النزاع في اليمن بحياة آلاف الأشخاص، وأثار مجاعة يمنية واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.

المصدر: RT + نوفوستي

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