ليبيا – قال وكيل ديوان بلدية غريان ورئيس اللجنة العليا لمجابهة كورونا نصر الدين الفزاني إن الوضع الوبائي استقر الأسبوع الماضي بالنسبة للحالات الموجودة في مركز العزل، وتم تسجيل العديد من حالات الشفاء ولم تسجل أي وفيات، لافتًا إلى أن مركز العزل في المدينة شهد خلال الفترة الماضية أعدادًا متزايدة من الوفيات، ووصلت نسبة العينات التي تدخل المختبر لـ 35%.

الفزاني وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح أن نسبة الإصابة بلغت 35% من إجمالي العينات، لافتًا إلى أن مركز العزل في المدينة يحتوي على 63 سريرًا، ومنذ افتتاحه إلى الآن لم تمتلئ أسرّته بالكامل.

وأضاف الفزاني أنه لديهم نقصًا في المُشغّلات بالنسبة للمعمل والأدوية الخاصة بالتخدير والأدوية الرئيسة التي تُستخدم في مركز العزل، مشيرًا إلى أن المُخصصات المالية للبلدية نفدت، واضطر أهالي المرضى الموجودين في العزل أن يقوموا بالتحاليل خارج المركز.

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