فلسطين – نفذ نشطاء من جماعة “ناتوري كارتا” اليهودية المناهضة للصهيونية، أعمال تنظيف لمسجد في قرية فلسطينية مهجرة، ورفعوا علم فلسطين وسط دعواتهم لعودة الفلسطينيين إلى قراهم المهجرة.

وجاء في بيان الجماعة: “نحن اليهود ضد الصهيونية في إطار كفاحنا ضد الحكم الصهيوني أقمنا فعالية حراسة وإحياء ذكرى في قرية لفتا الفلسطينية بالقرب من القدس.. حيث وجدنا أن مسجد القرية مهمل و مدمر ومستباحة حرمته من قبل الصهاينة وكذلك مقبرة القرية”.

وتابع البيان: “قمنا بوضع لافتات تدعوا للحفاظ على النظافة واحترام المكان و أزلنا رسما مسيئا على جدار المسجد ..حتى عام 1948 عاش في لفتا 2.958 فلسطينيا، في عام 28/12/1947 هاجم الصهاينة قهوة القرية وقتلوا 6 وجرحوا 7 وبعدها كثف الصهاينة ه‍جومهم على القرية مما أجبر السكان على الرحيل، ومعظم اللاجئين من لفتا سكنوا مخيم قلنديا و بيت صفافا وبعضهم هاجر إلى الأردن وكان هدف الصهاينة من تكثيف الهجوم تطهير المنطقة عرقيا من الفلسطينيين وجعلها لليهود فقط باعتبارها مدخلا للقدس.. وفي 7 فبراير 1948 أعلن الصهيوني بن غوريون أخذه الله استيلاء على لفتا وشوارعها الرئيسة وأنها لليهود فقط”.

وأضاف البيان: “الصهاينة هم النازيون.. أفعالهم في تطهير المناطق من الفلسطينيين هي نفس أفعال النازية”.

وجاء في ختام البيان: “نحن ندعو الله ونتأمل أن يتم التخلص من الحكم الصهيوني وأن تعود لفتا إلى الشعب الفلسطيني وتعود كل أخوات لفتا من القرى المهجرة”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares