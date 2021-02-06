ديبالا يغيب عن يوفنتوس في موقعة روما الليلة

ديبالا يغيب عن يوفنتوس في موقعة روما الليلة

إيطاليا – أعلن مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، قائمة اليوفي لمواجهة نظيره روما، مساء اليوم السبت، في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب الثنائي، الأرجنتيني باولو ديبالا، وآرون رامسي، لعدم جاهزيتهما لخوض المباراة.

وضمت قائمة “السيدة العجوز” 22 لاعبا، وهم كالتالي:

في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، وبوفون.

في خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميريل، دي باردو، دراجوسين، وفرابوتا,

في خط الوسط: آرثر ميلو، ماكيني، كييزا، رابيو، برنارديسكي، بيترس، وكولوسيفسكي.

– في خط الهجوم: موراتا، ورونالدو.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن روما الثالث.

المصدر: حساب يوفنتوس على “تويتر”

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