روسيا – دخل الرياضي الروسي سيرغي سكولسكي، بطل العالم مرتين وأوروبا أربع مرات في رياضة القوة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتحطيمه الرقم القياسي لرفع الأثقال بأداء القرفصاء.

وقام سكولسكي، الذي يبلغ وزنه 95 كغم، بأداء القرفصاء 37 مرة، حاملا وزنا قدره 100 كغم، ليتفوق بفارق ثلاث مرات على حامل الرقم القياسي السابق، الهندي كابيل كومار، الذي يبلغ وزنه أيضا 95 كغم.

ووفقا لموقع “championat.com” الرياضي الروسي، فإن سكولسكي بدأ بالتحضير لتحطيم الرقم القياسي العالمي في رياضة القوة، في سبتمبر الماضي، بعد أن قدم طلبا للنظر فيه وانتظر لمدة 3.5 شهر، حيث حصل على الموافقة في ديسمبر 2020.

يذكر أن سيرغي سكولسكي هو بطل العالم مرتين وبطل أوروبا أربع مرات في رفع الأثقال، وصاحب الرقم القياسي العالمي للناشئين، في القرفصاء.

المصدر: “championat.com”

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