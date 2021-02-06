ليبيا – تقدم وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بالتهنئة للشعب الليبي ولأعضاء الحوار السياسي على ما تم التوصل اليه باختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.

سيالة أعرب بحسب الموقع الرسمي التابع للوزارة عن تمنياته لهم التوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليهم خلال الفترة التمهيدية وحتى موعد الانتخابات العامة المقررة في 24-12 القادم، من أجل استكمال المسار الديمقراطي وبناء الدولة المدنية المنشودة وتحقيق الاستقرار والمصالحة.

وتقدم بالشكر للأمم المتحدة وبعثتها لدى ليبيا على جهودها لإنجاح هذا الاستحقاق، بالإضافة للدول الشقيقة والصديقة التي بادرت بالترحيب بهذا التوافق الوطني، مطالباً اياهم بدعم إرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير.

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