ليبيا – عبرت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي من حزب (فورتسا إيطاليا) ستيفانيا كراكسي عن الأمل في أن يعيد رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي لإيطاليا الدور المركزي خصوصًا في الملف الليبي.

كراكسي اعتبرت في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، تعليقاً على نتائج الانتخابات في جنيف التي أسفرت عن تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية جديدة، أن عملية التهدئة والاستقرار في ليبيا لا يمكن أن تأتي من أعلى ولكن يجب أن تولد من الناس ومن المناطق و القبائل.

ورجحت السيناتورة الإيطالية أن يستمر عدم اهتمام واشنطن حتى مع إدارة جو بايدن، فيما سيمثل استقرار البحر الأبيض المتوسط ​مشكلة للبلدان الأوروبية حيث تتصرف كأعداء أكثر وذلك بدلاً من اتباع خط موحد في ليبيا على سبيل المثال.

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