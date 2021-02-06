ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الجمعة بسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، والوفد المرافق له.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية جملة من المواضيع، أبرزها ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ودورها البارز في دعم الاقتصاد الوطني، كما تم تباحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسسة و الشركات البريطانية ومساهمتها في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي.

بدوره، أشاد صنع الله بدعم المملكة المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط طيلة السنوات الماضية، مثمّنًا وقوفها ودعمها لقطاع النفط الليبي، ومشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تتطلّع إلى توسيع نطاق التعاون والاستثمار مع شركات النفط والطاقة البريطانية، والاستفادة من خبراتها؛ للنهوض بقطاع النفط الليبي وتطويره.

من جانبه، أكد السفير هوبتون على ضرورة ان يكون لليبيا حكومة موحّدة، ما سيساهم في عودة الاستقرار سريعًا، مشيرًا إلى أنه بوجود حكومة وحدة وطنية واحدة ستتمكن المؤسسة من الحصول على الميزانيات اللازمة بشكل سلس للقيام بأعمال الصيانة الضرورية لمنشآتها، ويمكّنها من تنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج.

Share and Enjoy ! 0 Shares