فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشاطر ألمانيا موقفها تجاه مشروع “السيل الشمالي-2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال ماكرون في أعقاب اجتماع المجلس الفرنسي – الألماني للدفاع والأمن بمشاركة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: “أوافق على ما قالته السيدة المستشارة. أولويتنا في أوروبا ضمان الانتقال في مجال الطاقة وفق التزاماتنا بتقليص انبعاث ثاني أوكسيد الكربون”.

وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة تعزيز استقلالية أوروبا في مجال الطاقة. وتابع: “لدينا تنسيق وثيق بشأن هذه المسألة مع السيدة المستشارة”.

وكان عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي قد دعوا لفرض عقوبات على روسيا بسبب قضية المعارض أليكسي نافالني، لكن ألمانيا أكدت أكثر من مرة أن مشروع “السيل الشمالي-2” تجاري بحث، مشيرة إلى عزمها على إتمامه.

المصدر: “نوفوستي”

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