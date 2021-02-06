ليبيا – فندت رئيس قسم التنمية الأسرية بمراقبة الشؤون الاجتماعية بنغازي عند الفايدي الشائعات المتداولة بصدور قرار لإذونات صرف منحة الزوجة، مؤكدة باستمرار استلام ملفات المستفيدات منها.

الفايدي أوضحت في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية أن منظومة الإدخال المعمول عليها تتميز بعدم المركزية، وبإمكان أي منهن التسجيل في مكان إقامتها، وأن القيمة الواردة في القرار المعني تقدر بــ 150 دينار شهريا عن الفترة يناير حتى سبتمبر 2020 الماضي وبأنها سوف تستمر .

وذكرت أن ارتباطها بمنحة الأبناء غير صحيح، لأن الأخيرة مربوطة بمنظومة السجل المدني وتوقفت منذ العام 2013 نتيجة الوضع السياسي في البلاد.

ونوهت إلى أن الفئة المستهدفة هن الزوجات من ربات البيوت، و الأرامل اللواتي يتقاسمن المعاش الأساسي للزوج المتوفى مع الورثة، و المطلقات غير العاملة وتعول في أبناء، والمتزوجات بأجانب، وهي لا تشمل عقود الزواج المبرومة خلال الربع الأخير من العام المنصرم وهذا العام، وهذه الفئة عليها تجهيز مستنداتها لإدراجهن في الملاحق لاحقا ” .

وإزاء بعض الحالات الاجتماعية الخاصة من تفكك أسري دون الطلاق، أفادت الفايدي أن الزوجة بإمكانها التسجيل ويحذف الزوج المتقدم ببياناتها من المنظومة، وفي حال عدم توفر حساب مصرفي للمستفيدة يصدر لها صك باسمها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حين تحديد موعد الصرف لاحقا – فهذه المنحة كما ذكرت هي مقررة ضمن ميزانية الوزارة .

وحول بعض مشاكل المتقدمات لاستيفاء الاجراءات،اوضحت رئيس قسم التنمية الأسرية أن هناك معوقات لا ممرات قانونية لها مثل المطلقة التي أدرجت في الوضع العائلي لوالدها صحبة أبنائها العائدون الذين لم يتمكنوا من الحصول علي الجنسية الليبية .

الفايدي ثمنت جهود الجهات اللاتي تعاونت معهم في تسهيل الإجراءات مثل إدارة الجوازات بربط الإقامة للأزواج الأجانب أصحاب المستندات غير السارية المفعول والسجل المدني ومكتب القوى العاملة والمصارف التجارية .

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