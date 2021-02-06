ليبيا – قالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر عبر لها شخصيا عن دعمه لملتقى جنيف، وقبل ممثلوه بنتائج الاقتراع على السلطة التنفيذية المؤقتة.

وليامز قالت خلال مؤتمر صحفي في جنيف وفقاً لموقع”إرم نيوز”، إن حكومة الوفاق ستمارس دور حكومة تسيير أعمال، إلى حين اعتماد السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة خلال 20 يوما.

وأضافت بأنه يتوجب على مجلس النواب اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد السلطة الجديدة، داعية كل المؤسسات إلى الإيفاء بالمواعيد التي حددتها خارطة الطريق.

Share and Enjoy ! 0 Shares