ليبيا- استجابت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية لكتاب رسمي وجهته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى رئيس الهيئة عمر الحداد.

بيان صادر عن الهيئة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاستجابة تمثلت في إصدار تعميم تعميم لنص خطبة الجمعة الماضية، التي تضمنت إرشاد وتوعية المصلين بأهمية الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيال حسن معاملة العمال الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح البيان أن اللجنة طالبت بأن يكون هناك تعميم وخطبة موحدة تبعث من خلالها رسائل وتوصيات عن حقوق المهاجرين والعمال الأجانب، بحكم أنهم عابرو سبيل، وأهمية التضامن معهم وحسن معاملتهم والحث من خلال هذه الخطب على حسن معاملتهم، كونهم ضيوف هذه البلاد وفي حكم عابري السبيل.

وبحسب البيان دعت اللجنة الهيئة للتعميم بشأن التضامن والتكافل مع هؤلاء وعدم التعرض لهم بالإساءة أو سوء التعامل أو الإيذاء بهم، والتأكيد على المعاملة الحسنة معهم لتثمن الهيئة دور اللجنة وتلبي توصياتها ومطالبها في هذا الإطار الإيجابي.

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