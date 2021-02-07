إيطاليا – كشف تصرف للنجم الإيطالي أندريا بيللوتي مهاجم فريق تورينو، عن أخلاقه الرياضية العالية، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه أتالانتا، يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من “الكالتشيو”.

وتلقى بيللوتي كرة على مشارف منطقة الجزاء وسقط على الأرض بعد احتكاك بسيط مع أحد لاعبي الخصم، فأعلن الحكم عن ضربة حرة مباشرة في مكان خطير له، لكن المهاجم أشار للحكم بيده بعدم وجود مخالفة، ومرر الكرة لحارس مرمى أتالانتا وسط تصفيق اللاعبين على أخلاقه العالية واللعب النظيف، بالرغم من أن النتيجة كانت تشير إلى تأخر فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

وأحرز بيللوتي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 42 ليضع حجر الأساس لـ”ليمونتادا” مجنونة لفريقه، الذي تمكن من العودة من بعيد وأدرك التعادل، بتسجيله هدفين آخرين عبر كل من اللاعبين، والمدافع البرازيلي جليسون بريمر، والمهاجم فيدريكو بونازولي، في الدقيقتين (45 و84) على الترتيب.

ورفع بيللوتي (27 عاما) رصيده إلى 11 هدفا ويحتل المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري للموسم الحالي، متأخرا بفارق 5 أهداف عن المتصدر النجم البرتغال كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس.

ورفع تورينو رصيده بعد هذا التعادل، إلى 16 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع أتالانتا رصيده إلى 37 نقطة، ويحتل المرتبة السابعة في جدول ترتيب “الكالتشيو”.

المصدر: RT

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