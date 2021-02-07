ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن هناك ثلاثة عوامل أدت إلى ظهور هذه النتيجة النهائية للتصويت الأول أن ملتقى الحوار قرر انتخاب القائمة الأقل معارضة وجدلا في الشارع الليبي وهي قائمة “المنفي- ديبية”.

البكوش أضاف في تصريح له نقله موقع “عربي 21” القطري “ثانيا أن المعارضة التي يلقاها عقيلة صالح في الشرق والغرب، ووجود بعض التحفظات على باشاغا، دفعت للانحياز إلى القائمة الفائزة”.

ورأى أن العامل الثالث هو التخوف من نقل عقيلة صالح للعاصمة من طرابلس إلى سرت تسبب في فشل قائمته، وصعود القائمة الفائزة.

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