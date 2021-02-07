ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه في الوقت الذي أصدر به شباب اتحاد طلبة جامعة مصراتة بيانًا وطنيًا مسؤولًا يستحق الدعم و التقدير، فإن معسكر المعرقلين بدأ تحركاته مبكرًا و باجتهاد كبير وبأكثر من اتجاه.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إلى أن معسكر المعرقلين يقوم باستخدام رخيص لأذرعهم الإقليمية وأجهزتهم الدعائية حتى قبل أن تبدأ مشاورات التشكيل الحكومي.

وأضاف: “إن الدكنونيون وتيار الخاسرين لا يريدون السلام والأمن والاستقرار والوحدة لهذه الأمة”.

كما أكد على أن تيار الخاسرين وداعميه من كل حدب وصوب بدأوا يشكلون دعواتهم للصدام وتعطيل الحل بالافتراءات ودغدغة العواطف، متسائلًا: “أي حقد يحملونه على هذه الأرض الطيب أهلها؟”.

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