ليبيا – أعلن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ترحيبه بأية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد .

الثني أضاف في بيان صادر عن الحكومة اليوم السبت أن الحكومة مستمرة في آداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب.

وتابع قائلاً: “نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني”.

كما شدد على أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون.

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