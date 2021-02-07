ليبيا- قدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشكر للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز لجهودها وأدوارها التي لعبتها بهدف دفع عجلة السلام في ليبيا.

موقف بلينكن جاء في بيان صحفي صدر عنه تابعته وترجمته صحيفة المرصد بمناسبة استعداد ويليامز لتركها منصبها الذي أظهرت خلال توليها له مهارات ديبلوماسية غير عادية فضلا عن الإبداع والمثابرة لجمع كافة الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن هذه المهارات قادت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الـ23 من أكتوبر الماضي على الصعيد الوطني واختيار القيادة لسلطة تنفيذية جديدة وقرار إجراء الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن هذا الموقف يأتي في ظل قيادة عمليات انتقال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح البيان أن هذه القيادة تشجع الشعب الليبي للبناء على إنجازاته ومواصلة العمل لإنهاء الصراع في ظل دعم واشنطن للرؤية الليبية التي ساهمت في الوصول إليها ويليامز لتحويل ليبيا إلى بلد سلام وازدهار ووحدة في إطار حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها.

Share and Enjoy ! 0 Shares