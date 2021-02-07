ليبيا – أكد المحلل السياسي عبد الله الخفيفي أن الليبيين -من حيث المبدأ- لم يكونوا مقتنعين بالحوار الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان والتيارات الإسلاموية المتطرفة.

الخفيفي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن الإخوان هم من أفسدوا الحياة السياسية في ليبيا، وأوصلوا البلاد إلى هذا المخاض.

وأشار إلى أنه أمام المجلس الرئاسي معترك صعب لتدارك ما وقع فيه السراج -الذي أتت به الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية من خارج القائمة المقترحة- وحل المليشيات وإخراج المرتزقة، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية وغير ذلك، وهي مهمة شبه مستحيلة خلال 10 أشهر، خاصة أن المليشيات كانت تهدد المسار السياسي منذ البداية.

كما اختتم بالقول إن الحل الوحيد أمام السلطة الجديدة هو أن يكون مقرها في سرت الساحلية بعيدا عن سيطرة المليشيات، ثم العمل على احتكار امتلاك الدولة للسلاح، ممثلة في جيشها وشرطتها وتفكيك المليشيات.

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