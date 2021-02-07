الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب والفضة اليوم إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في أمريكا وتوقعات بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1822.81 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1822.90 دولار للأونصة.

وهبطت الفضة 1.1 بالمئة إلى 26.56 دولار. وذلك مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مايكل مكارثي، كبير إستراتيجي السوق لدى “سي إم سي ماركتس” إن “التحركات في الفضة هي مضاربات إلى حد كبير، وأصبح من الواضح أنه ليس لها تأثير دائم”.

وقال مكارثي إن الدولار عند ذروة شهرين يضغط على أسعار المعادن النفيسة، مضيفا أن “متابعة البنوك المركزية هي الأساس الآن”.

كما يركز المستثمرون على خطة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، أقرها مجلس النواب الأمريكي بدون دعم من الجمهوريين.

المصدر: رويترز

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