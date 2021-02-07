الصين – أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بعث رسالة تهنئة “حارة” للقادة الأفارقة الـ 55 بمناسبة عقدهم مؤتمر القمة الـ 34 للاتحاد الإفريقي.

وعبر الرئيس الصيني في رسالته عن “أمله في أن تواصل البلدان والشعوب الإفريقية تحقيق إنجازات أكبر على طريق الوحدة والتطوير الذاتي والتنمية والتقدم”.

وذكَّر الرئيس شي جين بينغ القادة الأفارقة، في رسالته، بمزايا التعاون مع الصين وما حققه حتى الآن قائلا، حسب “شينخوا”، إن “عام 2020 عام لا يُنسى بالنسبة للعلاقات الصينية-الإفريقية، حيث أن الصين وإفريقيا دعمتا بعضهما البعض وتغلبتا على الصعوبات في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجدد (كوفيد-19)، وعقدتا بنجاح القمة الصينية-الإفريقية الاستثنائية بشأن التضامن ضد (كوفيد-19)، واستمر التقدم على مستوى التعاون الصيني-الإفريقي في مختلف المجالات”.

وأضاف شي جين بينغ بأن الطرفين تعاونا من أجل “الحماية المشتركة لمصالح الدول النامية والإنصاف والعدالة على الصعيد الدولي، وهو تعاون يُظهر للعالم المستوى الرفيع للعلاقات الصينية-الإفريقية”، على حد تعبيره.

وفي انتظار عقد “جلسة جديدة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك) في السنغال” المقررة خلال هذا العام، عبر شي جين بينغ عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون و”العمل مع الجانب الإفريقي لبناء توافق استراتيجي (…) ومكافحة المرض، والتنفيذ الكامل لنتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي”.

المصدر: وكالة شينخوا(بالعربية)/صحيفة “الشعب” الصينية

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