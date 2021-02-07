ليبيا – قال عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إنه يمكن الآن تنفس الصعداء بعد خروج ثلاثة من المشهد، هم أبرز من مزق ليبيا ومنعها من التقدم، حسب تعبيره.

الشاطر إتهم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كل من رئيس الرئاسي السراج والقائد العام للجيش المشير حفتر والمستشار صالح بمحاولة تمزيق البلاد بالقول : “سيذكرهم ويحاسبهم التاريخ على أفعالهم: عقيلة صالح – خليفة حفتر – فايز السراج” حسب زعمه.

واختتم قائلاً : “انتصرت ليبيا وستظل منتصرة وعهدًا يا ليبيا لن نخذلك. الذكرى العاشرة للثورة سيكون لها طعم جديد”.

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