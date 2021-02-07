إيطاليا – واصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تحقيق الأرقام المميزة في مسيرته الحافلة، بعدما ساهم في فوز يوفنتوس على روما، أمس السبت، في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وأحرز رونالدو، الذي احتفل أمس بعيد ميلاده الـ36، الهدف الأول في الدقيقة 13، من تسديدة مباغتة بيسراه زاحفة نحو الزاوية اليسرى لحارس مرمى نادي روما، ليساهم في فوز يوفنتوس بهدفين دون رد.

وذكرت شبكة “بليتشر ريبورت”، أن رونالدو تمكن من تسجيل هدفه رقم 300، بعد بلوغه عامه الـ30، ليثبت أن العمر مجرد رقم فقط.

وأضافت أن “الدون”، أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، أحرز 436 هدفا في 718 مباراة خاضها قبل بلوغه سن الـ30، فيما سجل 300 هدف في 326 مباراة فقط، لعبها بعد دخوله عقده الثالث من عمره والحصيلة مرشحة للارتفاع.

أما شبكة أوبتا” العالمية للإحصائيات، فقد قالت إن رونالدو، شارك بشكل مباشر في 84 هدفا منذ ظهوره الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2018/19، أكثر من أي لاعب آخر، حيث سجل 68 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

يذكر أن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية في خمس مناسبات، يحتل حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا، ويتقدم بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، مهاجم إنتر ميلان، الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، وبثلاثة أهداف عن هداف “الكالتشيو” في الموسم الماضي، الإيطالي، شيرو إيموبيلي.

المصدر: “بليتشر ريبورت” – “أويتا”

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