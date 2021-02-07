ليبيا – رأى المحلل السياسي رضوان الفيتوري أنه على الحكومة الجديدة المرتقبة إعلان موقفها من الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق، فور تشكيلها واعتمادها من مجلس النواب.

الفيتوري اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن “الكل يعلم أن تلك الاتفاقيات باطلة وغير شرعية، وغير دستورية، وغير معترف بها لا دوليًا ولا محليًا، وموقعة من جانب واحد”.

وأشار إلى أنه رغم أن حكمها حكم البطلان، إلا أنه على الحكومة الجديدة إعلان هذه المواقف وإبطال الغزو التركي لغرب ليبيا.

وأوضح أن هناك أمورًا تسبق تلك الخطوة، وهي عمليات التسليم والاستلام، وتمكين الحكومة الجديدة إن وفقت بتثبيت موقفها، مطالبًا الحكومة الجديدة بوضع تلك الاتفاقيات في جداولها.

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