ليبيا – رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات المقرر تنظيمها أواخر العام.

المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري رحب في بيان مسجل تلاه اليوم السبت، هنأ الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي برعاية بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، وثمن الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وشدد على أن هذه المساعي أدت إلى انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين، مؤكدًا أن القيادة العامة تقدم في هذه النتائج التهنئة إلى الشخصيات الوطنية التي تم انتخابها، وخاصة محمد يونس المنفي الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه الذي سيترأس الحكومة.

وقال إن الليبيين يأملون في قيام المسؤولين الذين تم انتخابهم بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.

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