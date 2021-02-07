ليبيا – طالب عضو اللجنة العسكرية التابعة للجيش اللواء فرج الصوصاع بضرورة الالتزام بإخراج المرتزقة من البلاد.

اللواء الصوصاع وفي تصريحات خاصة لقناة “العربية” اليوم الأحد أفاد أن فرق الهندسة العسكرية ستباشر إزالة الألغام من الطريق تمهيدا لسحب الآليات من خطوط التماس وفتح الطرق بين برقة وطرابلس.

وأضاف أن مهمة نشر المراقبين الدوليين ستقتصر فقط على عدد محدود منهم ودون أسلحة، مؤكدا مخاطبة اللجنة العسكرية للأمم المتحدة لنشرهم بعد إتمام عملية إعداد وتهيئة فتح الطريق الساحلي.

وحول نهاية المدة الممنوحة للمرتزقة والمقاتلين الأجانب، طالب الصوصاع الدول الراعية لاتفاقي برلين وجنيف بضرورة دعمهم لتنفيذ مخرجات اتفاقهم ورحيل كافة العناصر الأجنبية من ليبيا.