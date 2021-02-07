إيران – وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتين غريفيث، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن الوضع في اليمن.

قال مكتب المبعوث الأممي، في بيان له، إن “غريفيث سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر يومين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعدداً من المسؤولين الإيرانيين”، مضيفا أن “الزيارة تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص للتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض، يلبي تطلعات الشعب اليمني”.

وأكد البيان، أن “دعم اتفاق بين طرفي النزاع (في اليمن) حول وقف لإطلاق النار في كل أنحاء اليمن، وتطبيق تدابير إنسانية عاجلة، واستئناف العملية السياسية، تشكل أولى أولويات المبعوث الخاص خلال زيارة إيران”.

وكانت إيران رحبت بإعلان واشنطن وقف دعمها للحرب في اليمن، معتبرة أن الخطوة الأمريكية إن لم تكن مناورة سياسية فهي خطوة نحو تصحيح “أخطاء الماضي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها، كما أكد أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة تخطط لإلغاء تصنيف جماعة “أنصار الله” (الحوثية) كتنظيم إرهابي، والتي تم تصنيفها بهذا الشكل في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: وكالات

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