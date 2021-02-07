ليبيا – وصفت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف فيروز النعاس تشكيلة السلطة التنفيذية الجديدة بأنها كانت “خارج الصندوق، حيث تشكلت بأسماء جديدة تتسم بالتوازن، وتحمل ما وصفته بـ”روح الثورة” والتغيير والتجديد، لذا احتفل البعض بالنتائج حسب قولها.

النعاس اعتبرت في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن التشكيلة تخلصت من تدوير بعض الأسماء التي كانت أحد أسباب الأزمة والصراع، بحسب قولها.

وحول أهم الملفات أمام السلطة الجديدة، قالت: “الأهم هما: ملف المصالحة الوطنية في ظل العدالة الانتقالية، وملف الإعداد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده ديسمبر 2021”.

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