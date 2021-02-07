اليورو ينخفض إلى دون 90 روبلا للمرة الأولى في أسبوعين

اليورو ينخفض إلى دون 90 روبلا للمرة الأولى في أسبوعين

روسيا – عزز الروبل نموه أمام الدولار واليورو، خلال تعاملات امس وانخفضت العملة الأوروبية إلى دون مستوى 90 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 21 يناير الماضي.

وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 24 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.29 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 30 كوبيكا إلى 90.03 روبل، وقبل ذلك كانت العملة الأوروبية قد سجلت قراءة دون مستوى 90 روبلا.

كذلك شهدت سوق الأسهم ارتفاعا اليوم، حيث صعد مؤشرا بورصة موسكو، وسجل مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS ارتفاعا بنسبة 1.6% إلى 1425.15 نقطة، أما مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX فقد زاد بنسبة 0.67% إلى 3394.14 نقطة.

المصدر: نوفوستي

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