ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، استئناف عمل هيئاتها الدبلوماسية في ليبيا.

الخارجية اليونانية قال في بيان لها وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “في ضوء أحداث يوم الأمس، وخاصة انتخاب رئيس مؤقت للمجلس الرئاسي محمد المنفي، أعضاء المجلس ورئيس الوزراء الليبي في منتدى الحوار السياسي، ستستأنف سفارة اليونان في طرابلس عملها على الفور وذلك بقرار وزير الخارجية نيكوس ديندياس”.

وتابع البيان: “وفي الوقت نفسه سيتم إطلاق العمليات الضرورية لفتح القنصلية العامة اليونانية في بنغازي”.

يشار إلى أن اليونان قد رحبت الأمس بتشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.