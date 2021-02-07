ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الوصول بأي طريقة كانت لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية يعد عملًا كبيرًا وجهدًا جبارًا.

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن هذا الجهد يمكن وصفه بالإنجاز الذي يحسب للمبعوثة الأممية بالإنابة سيتفاني ويليامز، بعد أن عجز أبناء الوطن عن الجلوس والتفاهم والوصول بمفردهم إلى هذه المرحلة.

وأضاف: “إن صدقت النوايا بهذه المرحلة سوف توحد المؤسسات وتنهي الانقسام، وبالتالي ترفع جزءًا كبيرًا من المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي”.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمن تم اختيارهم لقيادة هذه المرحلة المهمة للوصول إلى انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر القادم .

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