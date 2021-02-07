ألمانيا – ارتفع عدد الجرائم التي ارتكبها “متطرفون يمينيون” في ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات على الأقل في عام 2020، وفق أرقام سجلتها الشرطة المحلية.

وكشفت يترا باو، نائبة رئيس البرلمان الألماني الذي يطلب حزبه اليساري المعلومات بانتظام من وزارة الداخلية، أن الشرطة “سجلت 23080 جريمة ذات طبيعة يمينية متطرفة العام الماضي” (نحو أكثر بـ700 جريمة من العام السابق لـ2020).

وأشارت يترا باو إلى أنها “لم تتفاجأ” بالأرقام الحديثة، وقالت لصحيفة “دير تاغشبيغل البرلينية”: “قبول العنف كبديل للسياسة آخذ في الارتفاع”.

وأضافت أن أزمة فيروس كورونا كانت بمثابة “داعم” لجرائم اليمين المتطرف، بنفس الطريقة التي كانت عليها أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016.

ويعد عدد هذه الجرائم هو الأعلى منذ العام 2016، وقد يرتفع إلى أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات في العام 2001، بحلول وقت إصدار العدد النهائي في وقت لاحق من هذا العام، حيث سجلت الشرطة الألمانية “جرائم ذات دوافع سياسية” منذ العام 2001.

وتشمل الأرقام المؤقتة للعام 2020، 1054 جريمة عنف، أدت إلى إصابة 307 أشخاص على الأقل.

المصدر: “دايلي ميل”

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