إنجلترا – شهدت مباراة فريق توتنهام وضيفه وست بروميتش ألبيون (2-0)، التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حركة طريفة بطلها مدرب الفريق الضيف سام آلاردايس.

وخطف سام آلاردايس الأضواء في الدقائق الأخيرة المحتسبة بدلا من الضائع للمواجهة، عندما وصلته كرة خارج حدود الملعب، فروضها ببراعة قبل أن يحاول تنفيذ رمية التماس لمساعد فريقه، المتأخر بهدفين، لمواصلة الهجمة بسرعة، وسط دهشة لاعبي الفريقين وأمام أنظار البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام.

وتعرض فريق وست بروميتش ألبيون للخسارة الثانية على التوالي، ويحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 12 نقطة فقط.

بينما حقق توتنهام أول انتصار له بعد ثلاث هزائم متتالية، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT

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